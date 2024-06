Euro 2024, tifosi Scozia guidano contromano: grave incidente in Germania

(Adnkronos) – Cinque tifosi della Scozia in ospedale in Germania dopo un incidente stradale. I supporters, diretti a Monaco di Baviera per la sfida inagurale di Euro 2024 contro la Germania, a quanto pare guidavano contromano, ignorando le norme di circolazione differenti rispetto a quelle in vigore in patria. I cinque tifosi – 2 di 25 anni e 3 di 23 – erano sbarcati a Dusseldorf e si stavano dirigendo a Monaco con una Citroen C3 che si è scontrata frontalmente con una Mercedes. Si sospetta che il conducente dell'auto avesse bevuto. A Monaco di Baviera sono arrivate decine di migliaia di tifosi scozzesi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)