Ancora sangue sulle strade capitoline a causa di un grave incidente e purtroppo si registra anche una giovane vittima.

Coinvolta un’auto con a bordo tre ragazzi. Un giovane di 22 anni è deceduto mentre altri due di 21 e 22 sono rimasti feriti.

Entrambi sarebbero stati condotti sotto choc in codice rosso all’ospedale Gemelli, ma non sono in gravi condizioni.

Sull’esatta dinamica indagini in corso da parte della Polizia Locale.

Foto di repertorio