Ripescaggio dell’Air Basket in serie B, sindaco Balice: momento importante per la città di Termoli

“Il ripescaggio dell’Air Basket in serie B rappresenta un passaggio molto importante per tutta la città e per gli sportivi termolesi”.

Così il Sindaco di Termoli, nonché assessore alle Sport, Nicola Balice a seguito della notizia che ha riportato

entusiasmo in tutto l’ambiente del basket cittadino.

Alla fine dello scorso campionato si erano create molte aspettative per le sorti dell’Air Basket anche se poi al termine

della stagione non arrivò il salto di categoria tanto sperato.

Tuttavia, dopo le finali contro Vasto nel post-season, si è fortificata la consapevolezza di avere in città una grande

società sportiva con a capo il presidente Manrico Pitardi.

A seguito della notizia del salto di categoria il Sindaco di Termoli Nicola Balice, a nome di tutta l’amministrazione

comunale, ha voluto inviare il più sentito in bocca al lupo all’Air Basket e al suo presidente Pitardi.

“L’amministrazione comunale – ha spiegato il primo cittadino di Termoli – pienamente conscia dell’importante ruolo

sociale e sportivo delle società presenti sul territorio – rinnova i complimenti all’Air Basket ma anche ai tifosi che

l’hanno sempre sostenuta sui gradoni del Palasabetta e in trasferta.

Il Comune di Termoli cercherà di fornire sempre il proprio sostegno all’Air Basket anche in questa nuova avventura

sportiva delineata con la promozione in Serie B. Il salto di categoria ha sempre un forte impatto sia a livello sportivo

ma anche per la città che proprio tramite il basket, e le altre discipline sportive, vedrà rafforzata la possibilità di farsi

conoscere anche a livello attrattivo e turistico. In bocca al lupo per questa nuova stagione in Serie B”.