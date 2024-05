Termoli/Giro d’Italia: Sospensione circolazione veicoli e chiusura scuole per il 15 maggio

In occasione della 11^ Tappa del “107° GIRO D’ITALIA”, corsa ciclistica internazionale

per professionisti – FOIANO DI VALFORTORE (BN) – FRANCAVILLA AL MARE (CH) in programma mercoledì 15 maggio 2024, il Comune di Termoli con l’Ordinanza n. 149 del 08/05/2024 dispone la sospensione della circolazione dei veicoli e dei pedoni per talune zone e strade del Comune, interessate dal passaggio della corsa ciclistica .

ORDINANZA:

CONSIDERATO che tale evento determinerà un forte impatto sulla circolazione stradale, sulla viabilità interna ed esterna e sui trasporti su gomma pubblici e privati;

RAVVISATA la necessità, a tutela dell’ ordine pubblico e per il corretto svolgimento della manifestazione, di adottare le misure urgenti atte a garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti,per gli spettatori, per gli atleti, per tutti i componenti dell’organizzazione, per gli studenti e gli alunni frequentanti le scuole di Termoli;

RITENUTO,pertanto, opportuno disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per il giorno 15 maggio 2024 per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

CHIUSURA SCUOLE

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali, aventi sede nel comune di Termoli per il giorno 15 maggio 2024.

Precisando che la chiusura riguarderà anche gli uffici amministrativi e pertanto il presente provvedimento coinvolge tutto il personale scolastico, sia docente che A.T.A.

DIVIETI CIRCOLAZIONW E CHIUSURE STRADE

Per il giorno 15 maggio 2024:

– dalle ore 07:00 a fine gara ciclistica il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo (rif.

Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) dei veicoli di ogni ordine e grado non autorizzati in deroga alle regolamentazioni vigenti, ambo i lati del percorso di gara interessante la rete viaria comunale, secondo il seguente itinerario: da SS. 87 rampa di accesso SS. 16 trav. int. lato sud in entrata – via Corsica – via Abruzzi – via Dante – piazza G. Garibaldi – c/so M. Milano – via C. Colombo – rotatoria via A. Vespucci – via Vespucci innesto SS. 16 lato nord in uscita;

– dalle ore 12:00 a fine gara ciclistica la sospensione temporanea della circolazione (rif. Figura 46

Art. 116 – D.P.R. 16/12/1992 n. 495) di tutti i veicoli e dei pedoni in entrambi i sensi di marcia dei tratti delle strade comunali interessate, secondo il seguente itinerario: da SS. 87 rampa di accesso SS. 16 trav. int. Lato sud in entrata – via Corsica – via Abruzzi – via Dante – piazza G. Garibaldi – c/so M. Milano – via C. Colombo – rotatoria via A. Vespucci – via Vespucci innesto SS. 16 lato nord in uscita. La predetta sospensione temporanea avrà inoltre la durata disposta dalla Prefettura di Campobasso con relativo provvedimento di sospensione del traffico veicolare ai sensi degli artt. 6,7 e 9 del C.d.s., necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa.

– durante il transito della gara per i tratti del percorso della competizione sopraindicata iteressante la rete viaria comunale, la circolazione stradale verrà regolamentata secondo le seguenti modalità:

durante il periodo di sospensione della circolazione: Il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, dovrà avvenire rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza, saranno previste ulteriori interdizioni temporanee come segue:

Ø chiusura via dei Palissandri altezza rotatoria via Corsica;

Ø il traffico veicolare percorrente via dei Lecci/via dei Roveri direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via del Pesco – via del Melograno – via del Pero – viale Padre Pio/via delle Acacie;

Ø chiusura via Arti e Mestieri altezza via Corsica;

Ø il traffico veicolare percorrente via degli Abeti x via dei Pini direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via del Pesco – via del Melograno – via del Pero – viale Padre Pio/via delle Acacie;

Ø il traffico veicolare percorrente via Egadi direzione rotatoria via Corsica sarà deviato in via Padre Pio;

Ø chiusura via Isole Eolie altezza via Corsica;

Ø chiusura via S. Elena altezza via Corsica;

Ø il traffico veicolare percorrente via Nisida/via Isole Baleari sarà deviato in via Tremiti direzione via Elba;

Ø chiusura via Tremiti altezza via Corsica;

Ø chiusura via Cipro altezza via Corsica;

Ø il traffico veicolare percorrente via del Molinello direzione rotatoria via Corsica/M. della Resistenza sarà deviato in via C. sul Lavoro;

Ø chiusura via Molise altezza rotatoria viale Trieste deviazione via Molise – Duca degli Abruzzi;

Ø chiusura via M. della Resistenza deviazione per via Lucania – viale Trieste direzione via Molise – Duca degli Abruzzi;

Ø chiusura piazza Garibaldi – via IV Novembre innesto via Dante;

Ø il traffico veicolare locale, sarà deviato in piazza Garibaldi in direzione Duca degli Abruzzi;

Ø il traffico veicolare percorrente via Marinai D’Italia in direzione via Corsica sarà deviato in via Rio Vivo;

Ø il traffico veicolare percorrente via della Pesca – sarà deviato in via Rio Vivo – via Marinai D’Italia;

Ø il traffico veicolare percorrente piazza M. Bega in uscita per via M. Pagano – c/so Nazionale sarà

deviato in piazza Regina Elena in direzione via C. Battisti – via N. Sauro – via F.lli Brigida – via Rio Vivo;

Ø il traffico veicolare percorrente c/so Umberto I° – c/so Nazionale sarà deviato in piazza Regina Elena in direzione via C. Battisti – via N. Sauro – via F.lli Brigida – via Rio Vivo;

Ø chiusura piazza regina Elena altezza spartitraffico “Madonnina” direzione via Abruzzi – viale Trieste;

Ø chiusura via Sannitica altezza via M. Milano ambo i lati;

Ø chiusura via Adriatica altezza via M. Milano ambo i lati;

Ø chiusura via XX Settembre altezza via M. Milano ambo i lati;

Ø chiusura via Duca degli Abruzzi altezza via M. Milano;

Ø il traffico veicolare percorrente via Da Capua e via Oliviero, sarà deviato, dall’intersezione con via Sannitica per via Oliviero in direzione via C. Colombo/via Roma. Il tratto interessato di via C. Colombo a partire dall’intersezione con via Oliviero, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Roma. Il traffico veicolare in uscita da “Hotel Santa Lucia e Cala Sveva” verrà convogliato temporaneamente a senso unico in direzione via Roma;

Ø il traffico veicolare percorrente il tratto di via IV Novembre compreso tra via Adriatica e via Sannitica, sarà deviato a senso unico in direzione via Oliviero. Il tratto interessato di via Sannitica a partire dall’intersezione con via IV Novembre, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Oliviero – via C. Colombo;

Ø il traffico veicolare percorrente il tratto di via IV Novembre compreso tra via XX Settembre e via Duca degli Abruzzi sarà deviato in direzione via Sannitica – via Duca degli Abruzzi – via Oliviero;

Ø il traffico veicolare percorrente via Federico II° di Svevia, sarà deviato per via Roma direzione via Aubry – piazza S. Antonio. Il tratto interessato di via Roma a partire dall’intersezione con via C. Colombo e c/so F.lli Brigida, verrà regolamentato temporaneamente a doppio senso di marcia;

Ø il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele III°, sarà deviato in direzione c/so Umberto I° – via C. del Croix – c/so F.lli Brigida – c/so Nazionale;

Ø il traffico veicolare percorrente via C. del Croix sarà deviato in direzione Porto – Marinai d’Italia;

Ø chiusura via C. Colombo altezza via Oliviero e altezza via M. Milano;

Ø il traffico veicolare percorrente via N. Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via

Maratona, il traffico veicolare percorrente via Maratona in direzione via Magellano sarà deviato in via N. Mascilongo;

Ø chiusura via Magellano altezza rotatoria “Hotel Mistral – Meridiano” e altezza via N. Mascilongo;

Ø il traffico veicolare percorrente via Foce dell’Angelo e via del Mare in direzione via C. Colombo sarà deviato all’altezza della rotatoria via Foce dell’Angelo in via Foce dell’Angelo e via del Mare;

Ø chiusura via del Mare altezza rotatoria via Foce dell’Angelo;

Ø chiusura Aree di parcheggio Lungomare C. Colombo e via Vespucci dalle ore 12:00 – FINE;

Ø il traffico veicolare percorrente la S.P. 113 con provenienza S. Giacomo degli Schiavoni – Guglionesi, sarà deviato in direzione S.S. 709 – Tangenziale Termoli;

Ø chiusura innesto competenza comunale località Sinarca direzione Litoranea Nord;

Ø eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell’utenza della strada;

Ø la collocazione, in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite e degli eventuali tratti di strade chiuse.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza, fatte salve le necessità contingenti valutate nelle singole circostanze dagli organi di Polizia Stradale.