Premio”Piccolo Comune Amico”, 4 paesi del Molise partecipano al concorso

I Comuni di Riccia, Ripabottoni, Petrella Tifernina, Rocchetta a Volturno si contendono per il Molise il premio ‘Piccolo comune amico’ lanciato dal Codacons e riservato ai Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

Sono aperte le votazioni con i cittadini che alla pagina https://codacons.it/pca-2022-vota/ potranno esprimere, entro il 20 giugno, la propria preferenza sui Comuni in gara.

Il Codacons, insieme a Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci e Uncem, dà il via alla seconda edizione del Premio che promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

I Comuni sono il patrimonio culturale più importante del nostro Paese ed il rilancio della nostra economia, dopo l’emergenza sanitaria appena trascorsa, non può che partire da questi piccoli gioielli del nostro territorio.

Come lo scorso anno, questo prestigioso progetto sociale ha l’obiettivo di individuare e premiare i Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, in un grande evento annuale che si terrà a Roma.

LE CATEGORIE

Il “Premio” è suddiviso in 5 categorie:

Agroalimentare

Categoria dedicata ai 5 Comuni che hanno ospitato aziende, mercati, eventi, commercianti e produttori specializzati in eccellenze agroalimentari.

Artigianato

Vengono premiati 5 Comuni nei quali trovano spazio aziende artigiane, eventi dedicati e piccoli punti di commercio artigianale.

Innovazione sociale

Dedicato alle aziende che valorizzano le proprie risorse interne con benefit ed incentivi che sviluppino la produttività e facilitino il ritorno delle risorse umane dai grandi centri ai piccoli Comuni.

Cultura, arte, storia

La categoria riguarda i Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche opere artistiche o di rilievo storico/paesaggistico presenti nel comune o in natura.

Economia Circolare

Questa categoria costituisce un premio speciale per promuovere una forma di economia eco-sostenibile, che riduca al minimo gli sprechi e utilizzi risorse ed energie rinnovabili e circolari.

Ci sono poi i Premi Speciali dell’Edizione 2022:

– Premio speciale “Amico del Consumatore”

Con questo premio verranno premiati 5 Comuni che si siano impegnati nella rinascita post-Covid, mettendo in atto politiche di rilancio economico e sociale con l’obiettivo di aiutare i cittadini sia nelle loro attività sia nella loro vita privata in un momento particolarmente difficile dopo le restrizione appena vissute. Gli aiuti possono anche riguardare categorie particolarmente fragili, come ad esempio gli anziani.

– Premio Speciale “Aeroporto Amico”

Con questo premio verranno premiati i Comuni nelle cui prossimità è presente un aeroporto, e che si siano impegnati nella riqualificazione e valorizzazione del centro aeroportuale. Il Premio intende lanciare quindi un segnale per la valorizzazione di quello che sarà il futuro prossimo degli spostamenti e del turismo nei comuni italiani: i piccoli aeroporti, incentivandone la conoscenza e l’uso su larga scala.

Per ogni categoria verranno premiati 5 comuni.