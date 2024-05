Poietika/ Di sangue e di carne DIMITRIS LYACOS dialoga con Valentino Campo

Dimitris Lyacos è considerato a livello internazionale il più noto autore greco contemporaneo e il candidato più probabile del paese per un premio Nobel per la letteratura. Scrittore, poeta e drammaturgo, conosciuto per la sua capacità di padroneggiare e attraversare vari generi letterari e di combinare insieme temi della tradizione letteraria con elementi propri dei riti, della religione, della filosofia e dell’antropologia. La trilogia Poena Damni, iniziata trent’anni fa e concepita come un eterno work in progress, arricchito da nuove aggiunte e contributi da altri media, tra cui danza, pittura, installazioni, scultura, video art, musica contemporanea e teatro, è stata tradotta in più di quindici lingue e presentata in tutto il mondo.

Ha vissuto in Italia, a Venezia, dal 1987 al 1991, e poi a Londra, per studiare all’University College, specializzandosi in filosofia analitica, epistemologia e metafisica, filosofia presocratica e Wittgenstein. Ha girato il mondo per presentare e leggere brani delle sue opere. Dal 2005 risiede a Berlino. È Fellow al IWP, University of Iowa, il più prestigioso programma del mondo per la letteratura internazionale e scrittura creativa.

In Historical Dictionary of Postmodernist Literature and Theater di Fran Mason (Rowman&Littlefield) è citato come uno dei dieci autori più importanti della letteratura postmoderna del XXI secolo.

POIETIKA VIII Edizione – Tra guerra e pace

Venerdì 3 maggio 2024

Auditorium Palazzo Gil ore 18,30

Di sangue e di carne

DIMITRIS LYACOS

dialoga con Valentino Campo