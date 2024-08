Pietrabbondante/ “Tra Antiche Mura” al Santuario Italico, ‘Elena’di Euripide chiude  con un tutto esaurito

Con il terzo spettacolo sold out consecutivo si conclude mercoledì 14 agosto la 48^ edizione di “Teatro a Mille Metri” di scena nell’area archeologica del Santuario Italico di Pietrabbondante. Con inizio alle ore 18,30 la Compagnia Città Teatro porta “Elena” di Euripide, che tra tutte le tragedie euripidee rappresenta la più trasgressiva e innovativa, rovesciandone il mito. Sul palco naturale di Pietrabbondante i protagonisti saranno Silvia Siravo, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, per la regia e l’adattamento di Nicasio Anzelmo.

“Euripide mette in scena la personificazione della traditrice per eccellenza – si legge nelle note di regia – e ne fa una donna ideale, fedele a Menelao e madre piena di rimpianti per aver abbandonato la figlia Ermione. Spogliata dal mito e dalla tradizione, la vera Elena per Euripide è stata condotta per volere degli dèi in Egitto, dove protetta dal re Proteo è rimasta fedele al marito, mentre a Troia, con Paride, vive un fantasma, fabbricato d’aria, in tutto e per tutto identico a Elena. Euripide si diverte a complicare la trama, già di per sé sorprendente nell’incostante oscillazione delle responsabilità divine e umane, creando un crescendo di situazioni al limite del surreale, fino a un imbroglio che permette a Elena e Menelao, nel frattempo entrato anche lui nel vortice della trama, di lasciare l’Egitto”.

“Tra Antiche Mura” rassegna itinerante, prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e dall’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Molise, lascia Pietrabbondante per dirigersi a Trivento il 19 agosto in Piazza Cattedrale per il concerto acustico di Filippo Graziani per l’omaggio al grande Ivan Graziani.