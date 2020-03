Una donna di 44 anni è caduta da un’altezza di circa 4 metri questa mattina o a Petacciato marina. La signora, che nella caduta ha riportato un politrauma, ed era cosciente all’arrivo dei soccorsi è stata prima soccorsa dal 118 di San Salvo e in seguito trasportata in elicottero a Pescara. La donna non era di Petacciato ma di un altro comune molisano ed arrivata sulla costa da qualche giorno. In corso le indagini per capire l’accaduto.