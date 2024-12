Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola: Paolo Di Paolo incontra il pubblico di Ti racconto un libro

La nebbia agl’irti colli… E poi? Quante volte ci siamo ritrovati a rievocare i versi delle

poesie che abbiamo incontrato da studenti, senza mai fermarci veramente a riflettere su

cosa ci dicessero, davvero, quelle parole. Nel suo ultimo libro Rimembri ancora, Paolo

Di Paolo ci invita a compiere proprio questo viaggio. Un viaggio che ci porta a rileggere

le poesie che ci sono state insegnate tra i banchi di scuola, con una nuova

consapevolezza, un nuovo sentimento, un legame più forte con la vita che abbiamo

vissuto nel frattempo.

Al pubblico di Ti racconto un libro 2024 – il laboratorio permanente sulla lettura e

sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione

Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il

patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise, Di

Paolo offrirà un’occasione unica per riscoprire i versi che ci hanno accompagnato

durante gli anni scolastici, con un nuovo sguardo, più maturo e ricco di emozioni.

Nel bagaglio delle conoscenze scolastiche, insieme alle tabelline e al teorema di

Pitagora, ci sono anche quelle poesie che, con il passare del tempo, rischiano di

diventare solo un ricordo lontano. Tuttavia, Di Paolo ci dimostra come la vita riesca a

rendere quei versi più leggibili, più emozionanti e, soprattutto, più preziosi. Da Leopardi

a D’Annunzio, passando per Pascoli e Montale, l’autore ci mostra che queste poesie non

smettono mai di parlarci. Basta solo guardarle con occhi nuovi.

L’appuntamento con l’autore è in programma martedì 17 dicembre alle ore 18.30 nella

Libreria Mondadori in via Pietrunto a Campobasso. Con lui dialogherà Paolo Massari.

Nella mattina dello stesso giorno, l’autore incontrerà gli studenti del Liceo Galanti di

Campobasso.

L’appuntamento successivo di Ti racconto un libro è con la cerimonia di premiazione

del premio regionale di narrativa Michele Buldrini, che si svolgerà giovedì 19

dicembre alle ore 18 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, alla

presenza degli scrittori Diego De Silva, Romana Petri, Marcello Fois e Antonio Pascale,

membri della Giuria tecnica che ha valutato i tanti manoscritti presentati in questa

ventiduesima edizione.

La cerimonia di premiazione sarà preceduta dalla presentazione de I titoli di coda di una

vita insieme ultimo libro di Diego De Silva, in dialogo con Romana Petri.

INCONTRI CON L’AUTORE

Martedì 17 dicembre ore 18.30– Libreria Mondadori, via Pietrunto- Campobasso

RIMEMBRI ANCORA – Ed. Il Mulino

incontro con PAOLO DI PAOLO

in dialogo con PAOLO MASSARI

La nebbia agl’irti colli…

E poi? Come faceva? È raro tornare da adulti alle poesie incontrate da studenti. Eppure, sarebbe bello

scoprire come risuonano in noi. E accorgersi che la vita le ha rese più leggibili, più emozionanti, più

preziose.

Nel bagaglio delle conoscenze scolastiche, insieme alle tabelline, al teorema di Pitagora, alla fotosintesi

clorofilliana, rientrano anche molte poesie. C’è perfino chi, nel tempo, le ha imparate a memoria. Da

«Silvia, rimembri ancora» di Leopardi a «La pioggia nel pineto» di D’Annunzio, dalle «stelle cadenti» di

Pascoli al «male di vivere» di Montale, può capitare di ritrovarsi qualche verso sulle labbra,

all’improvviso. Sembra che voglia dirci ancora qualcosa. Ma cosa? Paolo Di Paolo ci offre un’occasione

per leggere in modo nuovo e sorprendente le poesie studiate a scuola. Toglie un po’ di polvere e le libera

dai luoghi comuni, rimette in rapporto scrittura e vita. Seguendo piste imprevedibili, riscopre «Dei

Sepolcri» come un canto carico di tenerezza e rilegge «Il cinque maggio» come un editoriale in versi.

Accosta autori contemporanei come Ray Bradbury a Carducci o Yasmina Reza a Manzoni, ripensa i versi

secchi di Ungaretti all’ombra delle guerre odierne. E mette in gioco anche sé stesso, la sua storia di

studente, di aspirante scrittore: un romanzo mai scritto su Gozzano; le telefonate e gli incontri con i

grandi del secondo ’900, Luzi, Zanzotto, Sanguineti, Spaziani… Dimostra così che l’esperienza può

riempire di senso quei versi lontani e completarli nel tempo, fra amori, ferite, desideri, sogni.

PAOLO DI PAOLO è uno srittore italiano. Nel 2003 entra in finale al Premio Italo Calvino per l’inedito, con

i racconti “Nuovi cieli, nuove carte”. Ha pubblicato libri-intervista con scrittori italiani come Antonio

Debenedetti, Raffaele La Capria e Dacia Maraini. È autore di Ogni viaggio è un romanzo. Libri, partenze,

arrivi (2007), Raccontami la notte in cui sono nato (2008). Ha lavorato anche per la televisione e per il

teatro: “Il respiro leggero dell’Abruzzo” (2001), scritto per Franca Valeri; “L’innocenza dei postini”, messo

in scena al Napoli Teatro Festival Italia 2010. Nel 2011 pubblica Dove eravate tutti (Feltrinelli, vincitore

del premio Mondello, Superpremio Vittorini e finalista al premio Zocca Giovani), nel 2012 nella collana di

ebook “Zoom” Feltrinelli La miracolosa stranezza di essere vivi. Nel 2013 con Mandami tanta

vita (Feltrinelli), è finalista al Premio Strega 2013. Nel 2016 pubblica con Einaudi Tempo senza scelte e

con Feltrinelli Una storia quasi solo d’amore. Altre sue pubblicazioni: Lontano dagli occhi (Feltrinelli,

2019), I classici compagni di scuola (Feltrinelli, 2021) e Romanzo senza umani (Feltrinelli, 2023). Il libro è

entrato nella sestina finalista del Premio Strega 2024.