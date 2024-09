Pensioni, Manageritalia: “Sì ad aumento minime, ma solo per chi ha vero bisogno e dopo controlli”

(Adnkronos) – "In questi giorni si torna a parlare della proposta di alcuni partiti politici di aumentare l’importo delle pensioni minime da 614 euro circa a 650 euro. Manageritalia è favorevole a supportare chi ha veramente bisogno. Ma a condizione che chi ne usufruirà venga preventivamente sottoposto ad un controllo efficace della reale capacità reddituale e patrimoniale". E' quanto sostiene Manageritalia in una nota. "Così facendo, avremmo finalmente un sistema giusto che permetterebbe di aiutare di più i veri poveri, che sono purtroppo tanti, e non anche chi risulta povero solo per l’Inps e il Fisco. A fronte di questo dovrebbe anche cessare l’ingiusta e incostituzionale sospensione dell’indicizzazione delle pensioni oltre cinque volte il minimo di chi ha sempre pagato tutto quanto oggi riceve", conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)