Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise boccia senza appello Progetto “Pizzone II” di Enel

L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise boccia senza appello il Progetto “Pizzone

II” di Enel.

Pesanti censure anche sulle procedure ministeriali.

Coordinamento No Pizzone II: progetto devasterebbe area protetta di valore mondiale per la

biodiversità.

Il progetto “Pizzone II”, promosso da Enel Produzione S.p.A. per la realizzazione di una centrale di

produzione e pompaggio, è stato oggetto di una sonora bocciatura con un parere senza possibilità

di appello da parte dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Il Parco, responsabile della tutela dell’ambiente, della fauna e della flora nell’area, ha sollevato una

serie di gravi obiezioni riguardanti l’impatto ambientale e la conformità del progetto con le

normative vigenti.

Queste le conclusioni del Parco, a firma del suo Presidente Giovanni Cannata:

“Il progetto previsto comporterà inevitabilmente impatti irreversibili sulla biodiversità e

sull’immagine del nostro Paese a livello internazionale dal punto di vista della tutela della

biodiversità. Il parere non può che essere fortemente negativo (…). La realizzazione di

quest’opera arrecherebbe un danno ambientale grave in una delle ultime roccaforti della

biodiversità italiana. In conclusione (…) ponendo l’accento sullo status di conservazione e di

importanza territoriale e comunitaria delle specie potenzialmente impattate, sono

categoricamente da escludere gli interventi contemplati nel progetto Pizzone II. Tali

interventi oltre a rappresentare una fonte di disturbo diretto per le specie andrebbero ad agire su

tutte le componenti del sistema, influenzando le dinamiche e la persistenza a lungo termine di flora

e fauna. Pertanto si esprime parere negativo.”

Per il Coordinamento No Pizzone II:

“Dopo i gravi rilievi del Parco il progetto non ha futuro e il Ministero dell’Ambiente è tenuto

a bocciarlo, se non vuole incorrere in ulteriori e palesi violazioni delle norme amministrative

e di tutela dell’ambiente. Il PNALM ha evidenziato la pochezza delle argomentazioni di Enel, la

loro eccessiva “semplificazione” se non “banalizzazione” delle problematiche e soprattutto il non

aver tenuto in nessun conto il PNALM che non è stato mai direttamente interpellato pur essendo

depositario del materiale di studio più accreditato per l’area in esame. E questo nonostante le tanto

decantate relazioni con il territorio che si dice siano pratica abituale di Enel Green Power. Il Parco

ha evidenziato i gravissimi impatti ambientali del tutto insostenibili in un paesaggio straordinario

casa di orso, camoscio e decine di specie rare e minacciate e habitat di valore comunitario. Un

patrimonio collettivo da proteggere e non ridurre ad un’area cantiere per il profitto di una

società quotata in borsa. P.S. In uno degli “studi” l’Enel addirittura fa riferimento ad un

impianto eolico, invece di riferirsi ad una centrale idroelettrica, testimoniando una grave

superficialità in un contesto estremamente delicato e fragile.

Invitiamo chi ancora non l’ha fatto (Comuni, Province…) a presentare le proprie

osservazioni, c’è tempo fino al 18 ottobre. Anche associazioni e singoli cittadini possono

presentarle: sul nostro sito nopizzone2.org diciamo come farlo”.

Di seguito una sintesi delle osservazioni del Parco.

Impatto sulla Biodiversità

L’Ente Parco ha evidenziato i potenziali impatti negativi sulla biodiversità locale, specificando che il

progetto potrebbe:

Alterare il Regime Idrico: Gli scavi delle gallerie, anche all’interno dei confini del PNALM,

potrebbero intercettare acquiferi importanti e modificare la portata delle sorgenti. Le modifiche

previste ai flussi e ai livelli d’acqua nei bacini di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo

potrebbero compromettere habitat delicati e le specie faunistiche che ci vivono. Questa situazione

è in violazione dell’articolo 11, comma 3, lett. c della L. 394/1991, che vieta modifiche al regime

delle acque nelle aree naturali protette​.

Minacciare Specie Protette: L’orso marsicano e la lontra (quest’ultima nemmeno citata dagli

studi di Enel!), entrambi in pericolo di estinzione e tutelati dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE),

potrebbero subire un impatto significativo a causa della perdita di habitat e dell’interruzione di

corridoi ecologici. Il progetto rappresenta un rischio per il Tritone crestato, ma anche per altre

specie di anfibi e pesci. Si teme un aumento della mortalità diretta e perturbazioni nei cicli vitali. Critiche Procedurali

Il parere dell’ente sottolinea problemi significativi nella gestione del processo di valutazione di

impatto ambientale (VIA):

Sospensioni non Giustificate: L’ente afferma che l’autorità competente avrebbe dovuto chiudere il

procedimento per improcedibilità della domanda, senza concedere ulteriori sospensioni. Questo

approccio ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia del processo decisionale,

rendendo difficile una protezione adeguata dell’ambiente. Questa mancanza di rigorosità è in

contrasto con il principio di precauzione sancito dalla giurisprudenza ambientale, che richiede di

evitare danni irreversibili agli ecosistemi​.

Informazioni Incomplete: La documentazione presentata da Enel è stata considerata superficiale,

con mancanza di dati specifici sui potenziali impatti e insufficienza di valutazioni comparative.

Questa carenza informativa contrasta con le linee guida per le valutazioni ambientali, che

richiedono un’analisi approfondita e dettagliata degli impatti​. Inadeguatezza delle Misure di Mitigazione

L’ente ha ritenuto insufficienti le misure di mitigazione proposte da Enel:

Strategie Obsolete: Le misure di protezione della vegetazione non prevedono dettagli quantitativi,

lasciando spazio a interpretazioni vaghe che potrebbero non garantire la protezione delle aree

vulnerabili. Queste lacune evidenziano una violazione delle direttive nazionali che richiedono la

conservazione della biodiversità e la protezione degli habitat​.

Effetti a Lungo Termine Ignorati: Le misure non considerano i potenziali effetti a lungo termine,

come la distruzione e la frammentazione di habitat, che non possono essere recuperati nel breve

periodo. L’ente sottolinea che il ripristino degli ecosistemi richiede tempistiche molto più lunghe di

quanto previsto, contravvenendo così agli obblighi di mitigazione stabiliti dalle normative ambientali​