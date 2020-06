Nuovo collegamento via mare: da luglio Termoli-Tremiti con catamarano Zenit

Allentata l’emergenza da Covid-19, partono i collegamenti via mare del catamarano Zenit dal porto di Termoli alla volta delle Isole Tremiti per il periodo estivo e, dal 15 settembre prossimo, l’imbarcazione veloce approderà anche in Croazia, nel porto di Ploce.

Il natante veloce ha circa 330 posti (che saranno ridotti del 40 per cento a causa delle misure di contrasto al Covid-19) ed è stato sottoposto nelle ultime settimane a verifiche e migliorie in un cantiere a Pesaro ed è ormai pronto per la tratta via mare che coprirà in meno di un’ora.

” I primi di luglio lo Zenit per la prima volta leverà l’ancora alla volta del porticciolo delle Tremiti. La tratta è prevista tutti i giorni dalle ore 8.50 con rientro alle 17.30 del pomeriggio dalle Diomedee fino al prossimo 15 settembre allorquando lo Zenit salperà verso Ploce per un mese. I viaggi termineranno il 15 ottobre prossimo”, così Domenico Guidotti, titolare della Gs Travel che gestisce lo Zenit.