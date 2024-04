Napoli-Frosinone 2-2, doppietta di Cheddira frena gli azzurri

(Adnkronos) – Napoli e Frosinone pareggiano 2-2 nel match in programma oggi per la 32esima giornata della Serie A 2023-2024. Gli azzurri, in ottava posizione, salgono a 49 punti. I ciociari salgono a 27 e sono sempre terz'ultimi. Il Napoli sblocca il risultato al 16' con uno splendido sinistro a giro di Politano. Il Frosinone potrebbe pareggiare al 30', ma Soulé spreca un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Meret, che blocca la conclusione. Gli ospiti trovano l'1-1 al 50'. Stavolta Meret è disastroso regalando palla a Cheddira che non sbaglia da distanza ravvicinata. Il Napoli torna avanti al 63' con Osimhen, che devia da 2 passi la conclusione di Kvaratskhelia. Al 73', ancora Cheddira per il 2-2 definitivo: cross da destra e colpo di testa perfetto. —[email protected] (Web Info)