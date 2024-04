Annalisa Minetti all’Innovation Roadshow 2024 a Campobasso

“L’appassionato discorso della poliedrica atleta paralimpica Annalisa Minetti sulla valorizzazione dell’unicità di ciascuno al posto della ricerca della normalità, sul ruolo fondamentale dello sport nella formazione, soprattutto in età scolare, e sul supporto che le nuove tecnologie forniscono alla disabilità, è stato il momento più emozionante della ricca giornata organizzata nell’ambito della seconda tappa dell’Innovation Roadshow 2024” – ha commentato il sindaco Paola Felice che, con Nicola Sardella dirigente del Comune di Campobasso e responsabile del progetto CTE Molise e Giovanni Bello del MIMIT, ha aperto gli incontri dedicati alle tecnologie applicate a sport e benessere, settori economici in crescente espansione.



“Un incontro quello odierno – ha continuato il primo cittadino – che è il punto di partenza di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e che siamo riusciti a far diventare realtà in poco tempo, aspetto non trascurabile quando si parla di progetti di tale portata, in

termini di risorse sia economiche che umane. Un plauso, quindi, va alla struttura comunale che, nell’ultimo anno, ha lavorato affinché Campobasso entrasse nelle reti dell’innovazione e realizzato, inoltre, un luogo fisico di confronto, di soluzioni innovative e di consulenza alle piccole e medie imprese e alle nascenti startup”.



Proprio le startup, che in questa prima settimana di apertura hanno già iniziato a frequentare la CTEMolise, sono state le indiscusse protagoniste della giornata. I CEO di diverse startup operanti nella diagnostica, nella telemedicina e nello sport-tech hanno illustrato la loro esperienza fornendo interessanti spunti di riflessione. “La CTEMolise – ha concluso Paola Felice – che sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dal-le 9.00 alle 18.00, con le sue tecnologie

digitali e le sue competenze è al servizio degli imprenditori, degli startupper e dell’intera comunità per facilitare la creazione di un sistema locale di innovazione che tanti benefici può portare alla nostra città e alla nostra regione”.