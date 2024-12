Musica e Speranza: un Natale speciale nella Casa Circondariale di Isernia

La Casa Circondariale di Isernia ospiterà un evento straordinario

dedicato ai detenuti, dal titolo “Musica e Speranza”, in programma il 23 dicembre 2024 alle ore

10:30. L’iniziativa, promossa dalla Direzione della Casa Circondariale e realizzata in

collaborazione con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, l’associazione “Liberi

nell’Arte” – Circolo ACLI e l’Unione Cattolica della Stampa Italiana (UCSI) del Molise,

rappresenta un momento di prossimità, riflessione e condivisione in vista delle festività natalizie.

«Musica e Speranza è la giusta premessa per portare un messaggio di solidarietà e rinascita – ha

sottolineato la Presidente del Conservatorio Lorenzo Perosi, Prof.ssa Rita D’Addona –

offrendo ai detenuti un momento di formazione e di incontro attraverso il linguaggio universale

della musica. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a promuovere l’arte come

strumento di crescita personale e di reinserimento sociale».



L’evento si aprirà con i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità presenti:

 Senatore Dott. Claudio Lotito;

 Dott.ssa Maria A. Lauria, Direttrice della Casa Circondariale di Isernia;

 Prof.ssa Rita D’Addona, Presidente del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso;

 M° Vittorio Magrini, Direttore del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso;

 Avv. Fabrizio Raimondi, Componente MUR del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso;

 Don Raffaele Grimaldi, Ispettore dei Cappellani delle Carceri d’Italia.

A seguire, Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, offrirà un messaggio

natalizio di speranza rivolto ai detenuti e a tutto il personale della struttura penitenziaria, dalla

Direzione alla Polizia Penitenziaria, fino all’area educativa e ai volontari. L’ iniziativa si colloca

nell’orizzonte del Giubileo del 2025, con l’obiettivo di promuovere una giornata di Giubileo presso

la Casa Circondariale e avviare un Protocollo di Intesa con il Conservatorio per favorire la

formazione dei detenuti attraverso la musica.

La parte musicale, cuore dell’evento, sarà affidata all’interpretazione di brani natalizi tradizionali

con strumenti tipici della cultura molisana, come la zampogna e il tamburo a cornice, curata dal

Dipartimento di Musiche Tradizionali del Conservatorio. Protagonisti saranno Paladino

Alenuccio e Francesco Esposito, talentuosi allievi del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

«Ritengo che questo evento sia di fondamentale importanza – ha affermato la Dott.ssa Maria A.

Lauria, Direttrice della Casa Circondariale – poiché offre un’opportunità concreta di integrazione

con la società esterna e ha una forte valenza terapeutica. In un periodo come quello natalizio, in

cui la lontananza dalla famiglia si avverte con maggiore intensità, la musica diventa uno strumento

potente di conforto e condivisione. È un linguaggio universale capace di unire e curare gli animi».

L’evento “Musica e Speranza” si propone quindi come un gesto simbolico e concreto di vicinanza,

valorizzando il potere della musica quale veicolo di speranza e occasione di crescita personale per

tutti i partecipanti.