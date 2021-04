Montenero/sequestrata discarica abusiva, deferiti tre responsabili

Il R.O.An. di Termoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, ha sequestrato in Contrada Difensuola del Comune di Montenero di Bisaccia (CB) una discarica abusiva di mq.1.500 circa, ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Sul terreno seminativo in questione sono state rinvenute decine di carcasse e rottami di autoveicoli oltre a cumuli di pneumatici dismessi.

Deferiti alla competente Procura della Repubblica di Larino tre responsabili, che dovranno rispondere, in concorso tra loro, di reati ambientali ed illecito smaltimento di rifiuti.

L’operazione si è svolta con la collaborazione della Polizia Municipale e personale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise (ARPA).