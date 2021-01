Montenero/Reati ambientali, nel 2020 elevati 50 verbali per abbandono di rifiuti

La consigliera con delega all’Ambiente Fiorenza Del Borrello interviene sul tema degli abbandoni di rifiuti, sull’attività di monitoraggio del territorio e sulle sanzioni elevate nel corso del 2020.

“Nonostante il periodo del lockdown – dichiara la consigliera Del Borrello – lo scorso anno è stata portata avanti un’efficace attività di repressione dei reati ambientali. Grazie a un costante monitoraggio del territorio effettuato dalla nostra Polizia Locale e alla sinergia creata con i Carabinieri Forestali, il Comune di Montenero di Bisaccia è riuscito a individuare nel 2020 numerosi responsabili dell’abbandono di rifiuti in alcune aree nascoste del nostro territorio, elevando oltre 50 verbali.



Tutto ciò è stato possibile grazie alle numerose attività di indagine che hanno portato gli uomini della Polizia Locale a dover rovistare letteralmente tra i rifiuti, al fine di individuare ogni possibile traccia che potesse ricondurre ai trasgressori.



I numeri raggiunti dicono purtroppo che ci sono tante persone che usano il nostro territorio come pattumiera, indifferenti ad ogni possibile richiamo della propria coscienza civica; ma gli stessi numeri riportano anche un’altra certezza: nessuno può pensare di restare impunito e continueremo ad essere inflessibili verso chi deturpa l’ambiente.



L’amaro risvolto di questi abbandoni è che i costi di bonifica dei siti sui quali vengono, ad esempio, abbandonati inerti o materiale pericoloso, si ripercuotono sulla collettività. Ed è per questo motivo che sollecitiamo ogni singolo cittadino ad avvisare prontamente la nostra Polizia Locale o i Carabinieri Forestali, ogniqualvolta dovesse essere testimone di un abbandono di rifiuti, al fine di far pagare solo ai reali responsabili il frutto di queste azioni scellerate contro il nostro territorio.

È fondamentale la collaborazione di tutti per individuare chi non ha rispetto e cura per i luoghi che sono bene comune. È anche con questa collaborazione positiva che la nostra comunità dimostra i suoi valori e il nostro paese diventa un luogo migliore dove vivere assieme”.