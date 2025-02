Montenero/Incidente stradale, un ferito in ospedale

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Termoli per incidente stradale nel territorio di Montenero di Bisaccia (CB).

Giunti sul posto, visto che i volontari della Misericordia di Montenero avevano già provveduto a disporre sul conducente gli appositi presidi sanitari, si provvedeva immediatamente all’ l’estricazione in sicurezza dello stesso dalla autovettura per le successive cure da parte del personale sanitario e il trasporto verso le strutture ospedaliere. Sul posto anche i Carabinieri di Montenero di Bisaccia per gli adempimenti di competenza.