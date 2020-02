Molise Dati: Avviso di selezione pubblica per 2 ingegneri informatici e/o laureati in Informatica

La Molise Dati S.p.A., al fine di consolidare il proprio ruolo di governance nell’ambito dell’ICT molisana, in particolare nell’ambito dei servizi per la Salute, e in virtù di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria su specifica commessa della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, ricerca due (n. 2) ingegneri informatici e/o laureati in Informatica (laurea triennale, laurea magistrale).

Le risorse saranno inserite all’interno del team dedicato alle linee progettuali del programma di Sanità Digitale della Regione Molise, con particolare riguardo alla tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territori.

Domanda di partecipazione entro il giorno 26 febbraio 2020.

REQUISITI

 Laurea triennale e/o magistrale in ingegneria informatica e/o informatica;

 Conoscenza di Database Relazionali SQL, Microsoft Access, Mysql

 Capacità di sviluppo software nelle seguenti piattaforme e linguaggi di programmazione:

• Visual Basic

• Microsoft .NET

• Java

• PHP

• XML

COMPETENZE

Il profilo richiede:

 Spiccata capacità di analisi, con particolare focus sulla raccolta e validazione dei requisiti e sul supporto alla gestione dei rischi;

 Autonomia e capacità di problem solving;

 Ottime doti relazionali, capacità di interagire con una pluralità di interlocutori e a diversi livelli organizzativi;

 Buone capacità di collaborazione e di teamworking;

Saranno valutati come competenze preferenziali:

 Esperienza in progetti con forte valenza di interoperabilità tra soggetti e sistemi diversi in ambito sanitario che adottino framework e standard per la Sanità Digitale;

 Conoscenza delle dinamiche organizzative, dei processi e delle normative e delle iniziative propri della Pubblica Amministrazione.

AVVISO e Domanda di partecipazione