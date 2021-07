Ministero della Salute: bando di concorso per 29 Tecnici della Sicurezza

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, con durata non superiore a tre anni, di n. 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nell’area III – posizione economica F1, per le esigenze degli uffici periferici presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), nonché presso gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) – Posti di Controllo Frontaliero (PCF) del Ministero della salute.

Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 19 Agosto 2021.

La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando la piattaforma di iscrizione ai concorsi pubblici.

La procedura di compilazione della domanda sarà attiva dalle ore 00.01 del giorno 21 luglio 2021 fino alle ore 23.59.59 del giorno 19 agosto 2021.

L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e attivo.

I posti a concorso sono così suddivisi:

n. 11 posti presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN);

posti presso gli (USMAF) – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN); n. 18 posti presso gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) – Posti di Controllo Frontaliero (PCF) del Ministero della Salute

I candidati al concorso indetto dal Ministero della Salute per l’assunzione di nuovi tecnici potranno concorrere per l’assegnazione dei posti vacanti in una sola delle regioni sotto indicate:

Calabria: n. 1 posti

Campania: n. 3 posti;

Emilia Romagna: n. 1 posti;

Friuli Venezia Giulia: n. 2 posti;

Lazio: n. 2 posti;

Liguria: n. 6 posti;

Lombardia: n. 3 posti;

Marche: n. 1 posti;

Piemonte: n. 2 posti;

Sicilia: n. 5 posti;

Toscana: n. 2 posti;

Veneto: n. 1 posti.

Requisiti generali:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi con requisiti specificati nel bando;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al

rispetto dell’obbligo);

rispetto dell’obbligo); conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Requisiti specifici

Inoltre, i candidati al concorso devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti specifici e titolo di studio:

laurea specialistica o laurea magistrale appartenente a una delle classi:

– SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;

– LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;

– SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; – LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; oppure laurea appartenente ad una delle classi:

– SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione;

– L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

laurea appartenente ad una delle classi: – SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; – L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. oppure diploma universitario in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

diploma universitario in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; iscrizione in Italia all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro.

BANDO