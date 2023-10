Mese dell’Albero in Festa/continuano le piantumazioni al CEA Fantine di Campomarino

Con pioggia o sole le persone continuano a frequentare il CEA Fantine e a piantumare alberi.

Anche nella giornata odierna abbiamo messo radici nel futuro ed abbiamo voluto ricordare i nostri cari.



Piantare un albero è un gesto nobile qualunque sia lo scopo: aumentare le aree verdi, produrre ossigeno, aumentare la biodiversità, festeggiare la nascita di un bambino, ricordare qualcuno che non c’è più. Piantare un albero è un simbolo della vita: l’albero che cresce, che affonda le radici nel terreno, che porta i suoi rami verso il cielo, che cambia forma e colore durante le stagioni, è simbolo di nascita, rinascita, vita e morte.



Piantare un albero significa rafforzare il legame con la terra, significa mantenere l’ambiente naturale il più possibile inalterato, ma anche chi ha vissuto un pezzetto di vita in natura.

Noi di ABM non piantumiamo un albero qualunque ma, un albero speciale.

Un albero speciale per tutti gli amici dell’Azione Cattolica Ragazzi ed i loro educatori.

Un albero speciale per Iole Di Biase, che vive all’estero.

Un albero speciale per Linda e Raffaele che ci hanno lasciati.