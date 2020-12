Mafalda/ a fuoco auto, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella tarda serata di ieri, si è incendiata una autovettura alimentata a gpl, l’auto era parcheggiata nel piazzale di un distributore a Mafalda.

L’evento fortunatamente non ha avuto ulteriori evoluzioni, all’arrivo in posto l’auto era stata già completamente distrutta dalle fiamme a nulla dunque è valsa l’opera della squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli . Le cause sono in corso di accertamento.

Su Termoli in mattinata sono proseguiti gli interventi dovuti al mal tempo, squadre dei Vigili del Fuoco a lavoro per la rimozione di imponenti ramificazioni arboree cadute sulla sede stradale, limitazioni al traffico veicolare su viale Manzoni.