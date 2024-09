Festa grande ad Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso, grazie al gioco del Lotto. Nella località molisana, come riporta Agipronews, vinti 25.500 euro in seguito alla combinazione 28-55-73-82 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,6 milioni di euro, per un totale di 881 milioni da inizio anno.