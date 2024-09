Incendio in zona di Colle Macchiuzzo, il sindaco Balice ringrazia Vigili del Fuoco, Forze dell’ordine e volontari di Protezione civile

“In qualità di primo cittadino di Termoli, e a nome di tutta l’amministrazione comunale, desidero ringraziare tutte le forze dell’ordine e i volontari di Protezione Civile che la scorsa notte sono stati al lavoro per spegnere il grosso incendio divampato all’interno di un costone nella zona di Colle Macchiuzzo”.

Così il Sindaco Nicola Balice si è rivolto a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Guardie Ecologiche, Volontari di Protezione Civile, Misericordia e operai del Comune per il duro lavoro portato a compimento quasi alle prime luci dell’alba di questa mattina per domare le fiamme che hanno quasi avvolto alcune abitazioni.



Il personale del 115, vista l’entità del rogo, oltre che da Termoli è giunto sul posto con diverse autobotti e mezzi da Campobasso, Isernia, da Santa Croce di Magliano e Vasto. Un’azione corale che ha permesso di circoscrivere le fiamme e gestire la situazione con la fattiva collaborazione di Forze dell’Ordine e Volontari. I Vigili del Fuoco hanno ultimato le operazioni di soccorso solamente all’alba quando tutta la zona è stata messa in sicurezza.



“Subito informato dall’assessore Silvana Ciciola – continua il Sindaco Balice – sono giunto in zona per seguire da vicino gli interventi dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. Da parte nostra, in special modo, un grande plauso lo rivolgiamo ai Vigili del Fuoco che, con dedizione e professionalità sfidando il grosso incendio, hanno svolto un lavoro certosino senza esclusione di continuità e nel più breve tempo possibile hanno cercato di spegnere le fiamme che più lambivano le abitazioni.

Un impegno che intendo sottolineare unitamente alla sinergia e il coordinamento adottati, sono state subito evacuate tutte le abitazioni prospicenti al fronte dell’incendio ed in seguito i vigili del fuoco sono riusciti ad intervenire per dirimere le fiamme. In alcune zone, il forte vento in un primo momento non ha consentito di risolvere immediatamente la situazione, a quel punto si è reso necessario anche l’intervento degli operai del Comune di Termoli che hanno transennato alcune zone per consentire a Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine di continuare ad intervenire in sicurezza”.