L’Influenza delle epidemie nella storia: Il “viaggio” delle studentesse dell’IIS Pertini Montini Cuoco

Nell’ambito del progetto “DALLA PESTE AL CORONAVIRUS: LE PANDEMIE E LA

CULTURA” continuano gli appuntamenti virtuali organizzati dai docenti dell’Istituto Cuoco

volti a far riflettere gli studenti sul tema coronavirus, sul contagio e sulle analogie con altre

epidemie diffuse da virus nel passato.

Questa volta, due ragazze dell’istituto Silvia Fiorucci e Carmela Minichillo della 4 B

raccontano le varie ondate epidemiche che diversi popoli hanno dovuto affrontare nei

secoli passati e il loro rapporto con esse.

Dalla riflessione retrospettiva sulle maggiori epidemie della storia le alunne ne deducono

che le malattie infettive non si limitano a scandire la storia, la modellano, anzi la

contagiano. Guardarsi indietro significa scoprire che le grandi pandemie del passato

hanno avuto importanti implicazioni sanitarie, socioeconomiche e culturali che aiutano a

far riflettere ancora nel nostro tempo: I virus killer e altri microrganismi letali contaminano

da sempre la nostra storia. Insomma, guardarsi alle spalle significa guardare anche avanti.

Un elaborato, una riflessione retrospettiva sulle maggiori malattie infettive della storia

come forma di racconto dell’umanità tra minaccia e condivisione che invitiamo tutti a

leggere sulla pagina Web Radio TV Cuoco (https://www.facebook.com/notes/web-radio-tv-

cuoco/linfluenza-delle-epidemie-nella-storia/1332389036972030/).

Ne riportiamo la riflessione finale:

In “questo nostro ‘viaggio’ tra le maggiori epidemie della storia si può probabilmente

affermare che da sempre l’umanità ha dovuto, ciclicamente, e per un periodo affrontare la

diffusione di morbi e virus fortemente letali, contro i quali non si avevano gli strumenti e le

conoscenze adeguate per contrastarli. Rilevando tra le principali e ricorrenti conseguenze

un calo demografico, carestie, instabilità economiche, politiche e sociali, ma anche grandi

cambiamenti e processi irreversibili destinati a influenzare e mutare la storia dei popoli e

territori”.

L’influenza delle epidemie nella storia

di Silvia Fiorucci e Carmela Minichillo | Classe 4^ sezione B | Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Cuoco”



Nel corso dei secoli si sono riscontrate molte epidemie e pandemie, la diffusione di morbi mortali, quindi, non è un fenomeno odierno, né tanto meno isolato nella storia, ma al contrario esiste fin da quando l’essere umano ha iniziato ad organizzarsi in gruppi che vivono insieme in spazi sociali

Ogni epidemia ha, indubbiamente, cambiato le società in cui è comparsa, quest’oggi vorremmo soffermarci su quelle considerate le più temute e le cui conseguenze, probabilmente, hanno maggiormente influenzato il corso della storia:

Peste ateniese (430-426 a.C.), Peste di Cipriano (251-270 d.C.), Peste nera

(1346-1353), Influenza spagnola (1918-1920), Influenza asiatica (1957-1958),

Influenza di Hong Kong (1968-1969).