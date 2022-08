Lega Pro: il Tar del lazio respinge il ricorso. Campobasso calcio fuori dalla serie C

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Campobasso contro l’esclusione dalla serie C. Per i rossoblu si aprono scenari incerti. Si dovrebbe ripartire dalla serie D. La delusione tra i tifosi è tanta.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare. “Non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata – si legge nel dispositivo – di ammissione della ricorrente al campionato di serie D previa declaratoria di illegittimità dell’art 52, comma 10 delle NOIF, per carenza di attualità dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura”.