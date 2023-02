Lectio magistralis di Vincenzo Musacchio alla Scuola allievi Carabinieri “E. Frate” di Campobasso

Il criminologo interverrà sul tema delle vittime di mafia e sull’importanza del rispetto delle regole e del senso del dovere, il 21 febbraio alle ore 16,00 presso la Scuola allievi Carabinieri “E. Frate” in Via Colle delle Api. Durante l’incontro sarà proiettato il cortometraggio una “Vita per la legalità” realizzato da ex detenuti del Carcere “Malaspina” di Palermo, oggi risocializzati e reintegrati della società civile.



Musacchio affronterà anche il tema delle nuove mafie e dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Nel corso della manifestazione interverranno i locali vertici dell’Arma dei Carabinieri ed il direttore della Scuola il colonnello Bruno Capece. “Il ricordo delle vittime di mafia credo debba rimanere nelle menti e nel cuore di tutti gli italiani”. “La memoria è parte della storia democratica e repubblicana e fa parte del nostro incancellabile patrimonio di valori”.

“Le stragi che hanno segnato la morte di valorosi servitori dello Stato devono essere lo stimolo di una riscossa morale e un risveglio delle coscienze con l’apertura di nuovi orizzonti di impegno e di senso del dovere”. Un merito va dato certamente alle forze dell’ordine e al loro incessante impegno”. “La scelta di ricordare le tantissime vittime di mafia proprio in una Scuola di allievi

Carabinieri è legata al fatto che qui nascono quei presidi di legalità, di civismo responsabile e di vicinanza ai cittadini”.

“Qui la conoscenza del fenomeno mafioso non può mancare”. “Credo infatti sia decisivo unire il ricordo delle vittime innocenti di mafia con l’impegno formativo nel contrasto alla criminalità

organizzata”. “Il contrasto delle mafie non può essere delegato solo al cittadino ma ha bisogno dell’azione efficace e rilevante delle forze dell’ordine e della magistratura”.

Giovanni Falcone diceva: “Non si può sconfiggere la mafia chiedendo l’eroismo d’inermi cittadini, ma mettendo in campo tutte le forze migliori delle istituzioni”. “Spero tanto che un giorno questo suo desiderio di vedere unite le forze migliori delle istituzioni si realizzi”. Queste le parole di Vincenzo Musacchio, professore di diritto penale e criminologia. Associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA).



Ricercatore e membro effettivo dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Discepolo di Giuliano Vassalli, amico ed allievo di Antonino Caponnetto.