Cronaca nazionale/ Tragedia della montagna, muore uno sciatore ventenne

Tragedia della montagna, purtroppo con una giovane vittima.

E’ accaduto a Misurina, nel Bellunese, dove uno sciatore di 20 anni originario della Repubblica Ceca è stato trovato morto ai bordi della pista da sci di Col de Varda. Pare non ci fosse nessun testimone quando si è verificata la tragedia, per cui al momento si procede per ipotesi.

Sarà con molta probabilità l’autopsia a chiarire la dinamica di quanto successo.

Una prima ispezione esterna del corpo avrebbe riscontrato segni di un trauma, quindi è probabile che il ragazzo sia finito con gli sci contro un albero e che l’uscita di pista sia stata dovuta ad un malore.

Le ricerche ad opera del Soccorso alpino; alla fine il corpo del giovane è stato ritrovato senza vita a bordo pista, vicino a un albero. Nel frattempo era stato fatto intervenire anche l’elicottero del Suem.

Foto di repertorio