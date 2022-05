Larino/ Riprende la tradizionale sfilata dei Carri

Le tradizioni riprendono in presenza in tutto il Molise; dopo le Carresi è la volta della sfilata dei Carri a Larino, in occasione della Solennità di San Pardo. Il colpo d’occhio è notevole, con i carri infiorati e trainati da buoi e pecore. Tutta la popolazione ha voluto essere presente e partecipare attivamente alla bella tradizionale sfilata

In mattinata il sindaco ha accolto le autorità civili e militari: subito dopo, presso la basilica concattedrale di Santa Maria Assunta e San Pardo, la Celebrazione Eucaristica, presieduta da mons Gianfranco De Luca.

A quel punto ha avuto inizio la sfilata tradizionale dei carri riccamente addobbati di fiori lungo le vie del centro storico.

Dopo la sosta pandemica il miglior segnale possibile di un ritorno alla normalità, in sicurezza.

