Cronaca nazionale/ Due anni fa aveva denunciato violenze, trovata morta in casa

Tragedia umana; ma sui motivi della morte di una donna cercheranno di far luce le indagini in corso. Aveva denunciato, nel 2020, di essere vittima da tempo di violenze, maltrattamenti, botte dal convivente geloso dal quale voleva separarsi ed è stata trovata morta nella cantina della sua abitazione di Ardenno, in Valtellina.

Si indaga sulle cause del decesso anche se, al momento, l’ipotesi prevalente è che si tratti di suicidio ma lo stabilirà l’autopsia disposta dalla Procura di Sondrio.

Ne dà notizia oggi l’edizione Alta Lombardia del quotidiano «Il Giorno».

Foto di repertorio