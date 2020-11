Larino/ emergenza covid, scuole chiuse fino al 3 dicembre

” In città non si sono registrati altri casi di positività al Coronavirus. Ma questa circostanza non deve illuderci in quanto nel weekend sono stati processati pochi tamponi rispetto agli altri giorni.Molti nostri concittadini si sono sottoposti al tampone molecolare nelle scorse ore per cui non bisogna assolutamente abbassare la guardia ed utilizzare con maggiore attenzione i dispositivi di protezione personale insieme al rispetto delle regole sul distanziamento e il rispetto della quarantena fiduciaria qualora imposta.

Come ogni lunedì, ieri, si è riunito il Coc per fare il punto della situazione e studiare le soluzioni da adottare per venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini posti in isolamento domiciliare a causa della positività riscontrata.Attualmente a Larino ci sono ben 35 positivi. Di questi, 32 vivono stabilmente con le loro famiglie in città, mentre altri 3 sono solo residenti ed hanno domicilio in altri centri della regione.

Dei 32 concittadini positivi, 4 sono ricoverati al Cardarelli di Campobasso, 1 in terapia intensiva, 2 nel reparto di malattie infettive e 1 in medicina d’urgenza.A loro, come agli altri nostri concittadini, l’augurio sincero di una pronta guarigione.Complessivamente sono oltre una ventina i larinesi, in questi ultimi giorni (alcuni anche dopo 25 giorni di positività) che si sono negativizzati e sono stati dichiarati guariti dall’Asrem.

Le scuole resteranno chiuse verosimilmente fino al prossimo 3 dicembre. Si ribadisce che ognuno di noi deve fare la sua parte e qualora qualcuno sappia con certezza di essere entrato in contatto con un soggetto positivo deve immediatamente rivolgersi al suo medico di base che valuterà il da farsi”.

Questo il messaggio alla cittadinanza del sindaco di Larino Pino Puchetti.