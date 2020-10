Isernia/ La Spinosa Costruzioni Generali Spa premiata con il “Bollino Cassa Edile Awards 2020”

Riceviamo e pubblichiamo

Prestigioso riconoscimento per la Spinosa Costruzioni Generali Spa. L’azienda è risultata vincitrice del “Bollino Cassa Edile Awards 2020”. Si tratta del premio che il sistema delle casse edili riconosce annualmente alle imprese, lavoratori e consulenti portatori di valori positivi per il sistema bilaterale delle Costruzioni, con l’obiettivo di valorizzare le aziende che contrastano la concorrenza sleale distinguendosi per il rispetto delle regole e dei contratti collettivi nazionali.

Ed ecco che la Spinosa Costruzioni Generali Spa si è aggiudicata il riconoscimento proprio “per l’impegno profuso” e per “il rispetto e la correttezza degli adempimenti”. L’azienda pentra, grazie a tale ‘bollino’, entra a far parte di una community di imprese virtuose, accrescendo così la sua competitività. Un traguardo importante che rende onore anche al Molise.