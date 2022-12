Inghilterra/ Lo lasciano a dormire in una scatola in un capannone: neonato trovato morto

Un gesto sconsiderato, che purtroppo ha portato alla morte di un neonato.

Hanno lasciato il figlio di appena 2 mesi a dormire da solo in un capannone e il piccolo è morto.

La coppia viveva in un bungalov a causa delle difficili situazioni economiche in cui si trovava, ma al momento del decesso del piccolo il bimbo si trovava in un capanno adiacente.

I genitori sono stati condannati da un giudice della Liverpool Family Court, che ha definito le loro scelte pessime.

Foto di repertorio