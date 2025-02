Il terminal bus cambia volto: il MoVimento 5 Stelle mantiene l’impegno con la città

Il terminal bus di Campobasso sta finalmente per essere riqualificato dopo anni di abbandono e scarsa funzionalità. L’obiettivo, che era stato fissato dalla precedente Amministrazione comunale guidata dal Movimento 5 Stelle e per il quale la stessa Amministrazione del sindaco Gravina ha lavorato e trovato le necessarie risorse, è restituire alla città un’infrastruttura strategica, migliorando i servizi per pendolari e viaggiatori.

“Il terminal bus di Campobasso ha un futuro e questo lo si deve alla capacità e alla determinazione dell’Amministrazione 5 Stelle che ha puntato tutto sul recupero di una struttura strategica, per troppi anni abbandonata e scarsamente sfruttata. Tutte le risorse intercettate negli anni di nostra Amministrazione sono state impiegate per riqualificare l’area e garantire servizi efficienti ai viaggiatori molisani, sia a coloro che transitano per Campobasso sia a chi vi arriva quotidianamente. Questo intervento è parte di una visione più ampia di mobilità sostenibile che il MoVimento 5 Stelle ha promosso con determinazione, dotando la città anche del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Un documento fondamentale che guiderà le amministrazioni future nel migliorare i trasporti urbani in modo strutturale e duraturo”, afferma Luca Praitano, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio comunale.

I lavori al terminal bus stanno procedendo secondo i tempi previsti e presto la promessa fatta ai cittadini dall’Amministrazione Gravina verrà mantenuta pienamente, restituendo alla città un’infrastruttura moderna e funzionale, all’altezza delle esigenze di chi si sposta quotidianamente per studio, lavoro o altre necessità.

Il MoVimento 5 Stelle accoglie positivamente anche il dibattito nato in questi giorni sulla stampa locale riguardo nuove proposte per migliorare la mobilità cittadina. “Ogni iniziativa che possa potenziare il sistema di trasporto locale e migliorare l’intermodalità va valutata senza pregiudizi – prosegue Praitano – e, compatibilmente con le risorse disponibili e i criteri di sostenibilità ambientale, il nostro obiettivo resta quello di rendere il terminal bus un vero hub strategico per il Molise”.

Tuttavia, permangono delle criticità legate ai ritardi nei lavori sulla rete ferroviaria, che incidono sulla piena efficienza dell’intero sistema di trasporto locale. “In questo contesto, auspichiamo che il parcheggio di via Cavour, attualmente parzialmente chiuso, possa essere riaperto nel più breve tempo possibile. Questo consentirebbe al Comune di avviare un confronto con RFI per aumentare il numero di parcheggi disponibili nel centro cittadino, migliorando ulteriormente i servizi per pendolari e viaggiatori”.

Il MoVimento 5 Stelle conferma il proprio impegno per una Campobasso più accessibile, sostenibile e moderna, proseguendo sulla strada già tracciata dall’Amministrazione Gravina e puntando a soluzioni concrete per il futuro della città e dei suoi cittadini.