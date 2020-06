Il Reparto Operativo Aeronavale di Termoli salva due diportisti al largo di Campomarino

In data 17 giugno 2020, l’equipaggio del B.S.O. 113 in dotazione alla Stazione Navale di Termoli, durante un servizio di polizia economico finanziaria lungo il litorale costiero molisano, avvistava a largo di Campomarino un natante alla deriva con due occupanti in acqua.

Il provvidenziale intervento della Polizia del Mare consentiva di recuperare i due diportisti stremati che cercavano inutilmente di spingere a nuoto il mezzo verso la costa distante più di 4 miglia e con una forte corrente contraria.



I militari dopo aver rifocillato i due malcapitati e constatato l’avaria dell’unico motore, rimorchiavano il piccolo natante in vetroresina nel porto di Campomarino.

L’operazione di soccorso portata a termine dalle Fiamme Gialle è la tangibile dimostrazione di una costante presenza del Corpo sul mare che, in vista dell’imminente stagione estiva, è stata già intensificata in considerazione del maggiore traffico diportistico stimato nel prossimo trimestre.