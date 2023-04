Il GAL Molise Verso il 2000 organizza un Incoming e un incontro Business to Business sul turismo accessibile e sostenibile

Il Gruppo di Azione Locale Molise Verso il 2000, in qualità di partner del progetto europeo P.A.S.T. 4 Future Plus co finanziato dal programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro ospiterà, nei giorni 02, 03 e 04 Maggio 2023 a Campobasso e presso i comuni del GAL, i partner del progetto e diversi tour operator italiani, albanesi e montenegrini per una visita studio ed un incontro Business to Businesss.

L’evento prevede una conferenza iniziale di benvenuto il giorno 02 maggio alle ore 18:00 in cui si affronteranno i temi dell’accoglienza, della sostenibilità e dell’accessibilità e un momento di networking (B2B) per operatori turistici il giorno 03 maggio alle ore 10:00 presso

l’Incubatore sociale di Impresa “Antonio Di Lallo”. A seguire è previsto un tour di visite studio presso alcuni comuni molisani aderenti al GAL Molise Verso il 2000, presso siti di interesse culturale e naturalistico e strutture turistiche accessibili.



Il progetto P.A.S.T. 4 FuturePlus mira a diffondere e promuovere i risultati ottenuti dal progetto

P.A.S.T. 4 Future, il cui obiettivo è stato rafforzare l’offerta turistica accessibile e sostenibile,

consentendo alle persone con esigenze speciali (famiglie con bambini, persone con disabilità o in condizione di disabilità temporanea, anziani, persone con esigenze mediche speciali, persone con intolleranze alimentari, ecc.) di godere in maniera soddisfacente della propria vacanza senza ostacoli né difficoltà, in maniera autonoma e confortevole.



Tra i risultati del progetto vi sono l’applicazione gratuita per dispositivi mobili Past 4 Future

(disponibile al link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.defstudio.p4f&fbclid=IwAR1ev7dEqAag9-Ca5FakEFlCaCUf2_gdKsgOAM60HdUIOZAS4jhTojpns&pli=1), in cui sono stati inserite informazioni per agevolare la fruibilità e l’accessibilità ai siti di interesse storico e naturale e una piattaforma web (P.A.S.T. 4 Future – Download our android mobile app to discover tourist facilities and their accessibilty facts (defstudio.it)), che rappresentano strumenti specifici che le agenzie di viaggio, i tour operator, le agenzie di incoming e i cittadini possono utilizzare per progettare itinerari di viaggio su misura, accessibili e sostenibili, in base agli interessi, alle capacità e alle esigenze dei singoli individui.