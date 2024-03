I ragazzi e le ragazze delI’Alfano di Termoli ancora sul podio ai campionati studenteschi

I ragazzi e le ragazze dell’Alfano sanno che I valori educativi dello sport sono fondamentali e possono offrire un contributo decisivo alla loro educazione e formazione. Sanno che aiutano i processi di sviluppo delle competenze, non soltanto motorie, ma anche cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, le pari opportunità, la solidarietà, l’amicizia. «Imparano che lo sport li aiuta a maturare, cioè ad ammettere i propri limiti evidenziando anche le proprie potenzialità», continua la dirigente scolastica Concetta Rita Niro, «e a costruire il successo sulla fatica fisica e sull’impegno personale e di squadra, nel confronto continuo con se stessi e con gli altri con spirito critico e lealtà. L’atteggiamento di disponibilità, l’attitudine al sacrificio e all’applicazione vengono premiati nello sport, come nella vita».

Alle ultime competizioni sportive scolastiche, nella Fase Provinciale di Basket 3 vs 3, nel torneo che si è disputato il 13 marzo 2024 a Campobasso presso il Palavazzieri, per la categoria allieve la squadra dell’Alfano si è classificata al primo posto, grazie alle belle prestazioni delle studentesse Isabel De Rosa, Nicole Di Lembo, Francesca Milici e Angelica Nese.

Nel torneo della Fase Provinciale di Basket 3 vs 3, nella CATEGORIA ALLIEVI, alla fine del torneo disputato il 14 marzo 2024 a Termoli presso la palestra dell’IISS Majorana, i ragazzi dell’Alfano sono saliti sul primo e sul secondo gradino del podio con le due squadre composte dagli studenti Giovanni Buonanno, Antonio Plinio, Niccolo’ Di Palma, Simone De Iulis, Gianmario Fratamico, Francesco De Lisio, Mattia Tanferna, Ciro Marino.

La docente che ha accompagnato gli studenti e le studentesse e ne ha curato la partecipazione è stata la prof.ssa Paola Scrascia.

Entrambe le rappresentative disputeranno le finali regionali in programma nel mese di maggio.