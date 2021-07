Guglionesi, emergenza sanitaria, 14 contagi da Covid

Con una nota il sindaco di Guglionesi Bellotti ha informato la cittadinanza “che in paese risultano 14 casi di positività al Covid-19, secondo i dati aggiornati alla data del 10 luglio 2021 dall’autorità di competenza sanitaria della Regione Molise, sottoposti al protocollo sanitario del Ministero della Salute. Vista l’emergenza sanitaria in atto – scrive Bellotti – si invita la Cittadinanza al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all’uso dei dispositivi di protezione.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la Cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l’e-mail all’indirizzo [email protected]”.