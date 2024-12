Grim: Informazioni sulle chiusure dei serbatoi del Comune di Bojano

A seguito delle doglianze degli utenti di Bojano circa la chiusura di serbatoi comunali, si riportano di seguito le considerazioni tecniche che hanno determinato il calendario e gli orari di chiusura dei differenti serbatoi del Comune matesino.



Presso il serbatoio di Monteverde, l’afflusso idrico è stato ridotto del 25% dall’ ASR Molise Acque. Pertanto, ad oggi, la portata in ingresso è minore della richiesta idrica in uscita. La chiusura notturna del serbatoio è necessaria per far recuperare la

suddetta differenza e garantire l’apporto idrico nelle ore diurne. Presso il serbatoio di San Michele, l’afflusso idrico è stato ridotto del 33% dall’ ASR Molise Acque. Tale condizione comporta una chiusura calcolata per riequilibrare la distribuzione della risorsa idrica su

tutta la rete connessa alla detta vasca di accumulo.



Diversamente, località quali “Pincere” e “Civita”, zone che insieme ad altre sono servite dallo stesso serbatoio, non avrebbero acqua per molte più ore. Presso il serbatoio di San Giovanni, da poche settimane, l’afflusso idrico è stato ridotto del 20% dall’ASR Molise Acque. Prima di allora è sempre stato chiuso dalle 23:00 alle 06:00 (orari che determinano meno disagio). Oggi, con la portata attuale, la GRIM Scarl si vede costretta a dover chiudere anche con orari “scomodi” il serbatoio di cui trattasi per garantire almeno l’apporto idrico nelle ore diurne alla rete ad esso connessa.



Confidando nella condivisione delle scelte operate alla luce delle valutazioni tecniche suesposte, si ribadisce che la GRIM Scarl resta sempre a disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione o chiarimento al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).