Giustizia/ Asrem e Regione non liquidano il rimborso per l’assistenza a soggetti autistici, i genitori si rivolgono alla magistratura

E’ una questione delicata, da affrontare con la massima attenzione. Stiamo parlando dei mancati rimborsi per l’assistenza ai soggetti autistici. Sul piede di guerra l’associazione ‘Genitori Autismo Molise’ che lamentano il fatto che, a dispetto di quanto sancito in una sentenza che avrebbe dato loro ragione, Asrem e Regione non avrebbero ancora provveduto ad adempiere al dovuto.

Per loro evidentemente la misura è colma: avrebbero presentato esposto alla magistratura, lamentando come da ben 18 attendano l’azione di ristoro dovuta per l’assistenza a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico; il tutto nonostante la segnalazione di diffida e messa in mora.