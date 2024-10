Giornate FAI d’Autunno, Sabato 12 e Domenica 13 ottobre. Apertura straordinaria del Palazzo Marchesale di Ripalimosani

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.

Da Nord a Sud della Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione. Partecipare alle Giornate FAI non è solo

un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.



Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese.



IN MOLISE:

RIPALIMOSANI (CB)

Palazzo Marchesale, Croce viaria e orto dei Funai

Il Palazzo Marchesale, risalente all’anno Mille, rappresenta ancora oggi, insieme alla chiesa, il nucleo

intorno al quale si è sviluppato Ripalimosani, considerato il paese delle piccole industrie, per la presenza

di varie attività come la produzione di gesso, tela, vino, ma soprattutto cordame. La configurazione attuale

del palazzo, posizionato al centro del borgo, è frutto delle varie modifiche apportate negli anni, che hanno

trasformato il “vecchio castello” in palazzo signorile. Il restauro e l’ampliamento più importante risalgono

al 1521, come testimonia la lapide che sormonta il portale di accesso. La struttura dell’immobile, pur

conservando ancora gli elementi caratteristici delle fortificazioni, come il muro a scarpa fino al livello del

cortile e alcuni elementi del ponte levatoio, non ha nei piani superiori ambienti che affacciano

esclusivamente all’interno, bensì si caratterizza per la presenza di un piano nobile illuminato da ampi e

spaziosi balconi da cui si domina il territorio circostante. In occasione delle Giornate FAI, oltre ad accedere

eccezionalmente al Palazzo, di proprietà privata, sarà possibile visitare l’“Orto dei funai”, singolare

officina all’aperto dove un tempo veniva prodotto cordame, dalle canape di ogni sorta agli spaghi più

sottili. Si ammirerà la Croce Viaria, alta più di tre metri e realizzata in pietra calcarea, che porta sulle due

facce le rappresentazioni del Cristo crocifisso e del Cristo risorto.



La visita prevede un contributo libero a partire da 3 euro, inoltre sarà possibile iscriversi al Fai a 10 euro

in meno. La tessera FAI è il modo migliore per sostenere l’Italia che ami e vivere tante esperienze tra

storia, arte e natura.

Ulteriori informazioni sul luogo visitabile in MOLISE e modalità di partecipazione all’evento su:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghiaperti/?regione=MOLISE