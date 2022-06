Fornelli: torna la “Notte Romantica” in uno dei Borghi più Belli d’Italia. Musica , aperitivi e passeggiate

L’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia ripropone per il 2022, dopo la pausa

imposta a causa della Pandemia, una manifestazione davvero tanto apprezzata da tutti. Torna domani sera la “Notte Romantica”.

A Fornelli l’Amministrazione Comunale cittadina proporrà un programma ricco di piccoli ma

significativi eventi riservati agli “innamorati” e a tutti i curiosi che vorranno visitare il borgo

medievale. La novità del 2022 riguarderà il Flash Mob denominato “Unplugged”. Gli appassionati della musica potranno portare con loro lo strumento preferito e suonarlo gratuitamente nel centro storico di Fornelli.

Il programma in dettaglio:

NOTTE ROMANTICA 25 GIUGNO.

Siete pronti per l’evento più romantico dell’anno?

Il borgo diventerà la cornice ideale per i Vostri scatti d’amore.

Aperitivi e cene romantiche presso bar e ristoranti, che per l’occasione prepareranno menù

romantici .

Si partirà alle H. 19.00 con l’aperitivo romantico presso bar e ristoranti.

H. 20.00 passeggiata romantica nel borgo dove sarà allestita cornice per foto della Notte

Romantica;

H 21.00 cena presso ristoranti di Fornelli