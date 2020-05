Fismu/ La donazione di EG ai medici italiani: in arrivo 120mila mascherine e 12mila gel disinfettanti

120mila mascherine e 12mila gel disinfettanti per i medici di Medicina Generale:

strumenti imprescindibili per continuare a operare con serenità e garantire quindi ai cittadini

un servizio indispensabile. È la donazione effettuata da EG, azienda leader del segmento

dei farmaci equivalenti, appartenente al Gruppo STADA, che nei prossimi giorni consegnerà a

FIMMG, SNAMI e F.I.S.M.U. – i principali sindacati medici italiani – 12mila kit, sulla base

del numero di iscritti a ciascuna delle Organizzazioni.



Per Ernesto La Vecchia, responsabile comunicazione di FISMU: “Quella di EG è una significativa

e solidale risposta a tutela dei medici e una iniziativa seria di prevenzione per i cittadini,

in un momento drammatico del Paese. Fornire adeguati dispositivi di protezione ai professionisti che operano, troppo spesso, disarmati nel territorio, è una buona prassi di collaborazione pubblico-privato, in questa battaglia contro questa terribile pandemia”.



“Ciascun medico troverà all’interno del kit 10 mascherine e un gel disinfettante – conclude

Salvatore Butti, General Manager di EG Italia – con i quali la nostra Azienda intende manifestare la propria fattiva vicinanza ai medici di Medicina Generale, contribuendo a far fronte a una delle principali criticità di questo momento: la difficoltà di apprestare cautele adeguate innanzitutto per il personale sanitario. I medici di famiglia infatti stanno lottando come sempre in prima linea, anche contro il coronavirus, e proprio per questo sono tanto importanti per la tenuta dell’intero Servizio sanitario, ma anche più che mai esposti al rischio di contagio