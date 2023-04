Fip Molise – Final Eight di Coppa Italia : Da Lamonica il plauso alla governance regionale

Un notevole attestato di stima. È quello che hanno ricevuto il comitato regionale della Fip Molise e, nello specifico, il settore arbitrale presieduto da Michele Falcione nella scorsa settimana in occasione delle Final Eight di Coppa Italia.

Il vertice nazionale del settore dei fischietti Luigi Lamonica è stato nel capoluogo di regione nelle tre giornate di competizione, seguendo da vicino i direttori di gara della Final Eight.

Nel fitto programma della sua esperienza molisana, Lamonica ha anche incontrato il numero uno della Fip Molise Giuseppe Amorosa e lo stesso Falcione presso il comitato ed ha poi avuto anche un incontro con gli arbitri regionali alla presenza del coordinatore nazionale dei formatori Cia Carmelo Morina e dell’istruttore nazionale Marco Venturi.

Erano diversi anni che i ‘piani alti’ del movimento arbitrale non erano presenti in Molise e questo, tra l’altro, sarà solo il primo di tanti appuntamenti. Lamonica, infatti, tornerà in Molise a fine maggio per un nuovo appuntamento dedicato ai direttori di gara (nello specifico i tanti arbitri junior usciti dai diversi corsi portati avanti dal Cia Molise), nonché per tutta un’ulteriore serie di iniziative ed avvenimenti che porranno la regione al centro dell’attenzione.