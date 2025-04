Evade per comprare le sigarette alla moglie: “A casa è l’inferno…”

(Adnkronos) – Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l'accusa di evasione. L'uomo, sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai miliari mentre in bici percorreva via San Francesco alla Rena. Ai militari che lo hanno fermato ha detto di essere uscito per acquistare urgentemente delle sigarette alla moglie, "accanita fumatrice", aggiungendo che la carenza di nicotina rendeva la consorte talmente irritabile da rischiare, a suo dire, di trasformare la giornata in un "inferno domestico". Una giustificazione che non è bastata all'uomo a evitare l'arresto, convalidato dal gip che ha lo ha nuovamente sottoposto ai domiciliari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)