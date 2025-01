Esplosione Tesla e attacco di New Orleans, filo unisce i due militari: le indagini

(Adnkronos) – Ci sarebbe un collegamento tra la Tesla Cybertruck esplosa davanti al Trump International Hotel di Las Vegas e l'attentato contro la folla a New Orleans il giorno di Capodanno. Secondo quanto riferito da alcune fonti a Denver7 Investigates, alla guida del pick-up esploso c'era Matthew Alan Livelsberger, un militare dell'Esercito di stanza in Germania che era tornato in licenza in Colorado, e che per un periodo ha prestato servizio nella stessa base militare di Shamsud-Din Jabbar, il terrorista che con la sua auto ha ucciso almeno 15 persone in Bourbon Street. Secondo le fonti il 42enne Jabbar, che è stato nell'Esercito tra il 2005 e il 2015, e ill 37enne Livelseberger, che la Cbs era rientrato in licenza in Colorado dalla Germania dove era ancora di stanza, sono stati nello stesso periodo a Fort Bragg. Non solo, i due hanno servito in Afghanistan contemporaneamente. Ora gli investigatori stanno cercando di determinare se vi fosse qualche contatto tra i due militari, entrambi morti nei due attacchi. Un'altra coincidenza su cui stanno lavorando gli inquirenti è il fatto che entrambi hanno affittato i veicoli usati per gli attacchi con la stessa app Turo, che permette di affittare auto direttamente da proprietari privati. In una dichiarazione, un portavoce della società ha tuttavia affermato che "nessuno dei due sospettati aveva precedenti penali che li potevano identificare come una minaccia per la sicurezza". "Le forze dell'ordine – aveva detto in precedenza il presidente Usa Joe Biden – stanno indagando sull'esplosione del veicolo Tesla “anche per capire se c'è un possibile collegamento con l'attacco a New Orleans” costato la vita a 15 persone. "A questo punto non c'è un collegamento definitivo tra l'attacco qui e quello a Las Vegas", ha detto però, nella conferenza stampa oggi a New Orleans, il vice assistente direttore dell'anti-terrorismo dell'Fbi Christopher Raia, sottolineando che entrambe le indagini sono "alle prime fasi". "Come voi sapete c'è un'indagine dell'Fbi in corso anche a Las Vegas – ha poi ricordato Raia -, noi stiamo seguendo ogni possibile pista e non escludiamo niente". Nell'esplosione di fronte alla Trump Tower di Las Vegas, avvenuta nella notte di Capodanno, Matthew Alan Livelsberger è rimasto ucciso e altre sette persone sono rimaste lievemente ferite. I familiari dell'uomo hanno riferito alla Cnn che la moglie del militare non aveva notizie del marito da giorni e hanno confermato che l'uomo aveva affittato l'auto. Livelsberger aveva 19 anni di carriera militare alle spalle nelle Special Force dell'Esercito. Il 37enne del Colorado era infatti entrato nel gennaio del 2006 nei Berretti Verdi come specialista di comunicazione, diventando poi operation manager e sergente nel febbraio del 2023. Stando al suo profilo Linkedin, l'ultimo incarico risale al novembre scorso come Remote and Autonomous Systems Manager per l'Esercito. Secondo Cbsnews, Livelsberger era in servizio in Germania – nel 10Th Special Force Group, precisano fonti della Cnn – ed era rientrato in licenza in Colorado. Secondo il suo profilo sui social, Livelsberger si era laureato con lode alla Norwich University in Vermont in Studi strategici e di difesa, ed aveva ottenuto un riconoscimento dal dipartimento di Stato per il suo impegno e lavoro per il coordinamento tra agenzie. Mentre era militare ha mostrato attenzione per i problemi umanitari, in particolare durante l'anno in cui ha servito in Afghanistan nel 2010, lo stesso periodo in cui era stato inviato nel Paese Shamsud-Din Jabbar, il responsabile dell'attacco di New Orleans. "Fornire assistenza umanitaria continua ad essere uno dei pochi approcci per acquistare la credibilità e la lealtà del popolo afgano e credo che contribuisca al nostro successo sul terreno", dichiarava, appena 22enne, in un'intervista ad un giornale dell'Ohio, stato in cui era nato. Shamsud Din Jabbar, il 42enne nato in Texas che nella notte di Capodanno ha scagliato il suo pickup contro la folla festante a New Orleans uccidendo almeno 15 persone, durante gli anni trascorsi nell'Esercito aveva ricevuto diverse medaglie, tra i quali la Global War on Terrorism Service Medal, conferita ai militari che partecipavano alle missioni all'estero durante la 'guerra al terrorismo'. Jabbar, che è rimasto ucciso nello scontro a fuoco con la polizia seguito al suo attacco, era stato nell'esercito dal marzo del 2007 al gennaio del 2015, prima come Human Resource Specialist e poi com Information Technology (IT) Specialist, ed era stato inviato in Afghanistan tra il febbraio del 2009 e il gennaio 2010. Una volta lasciato il servizio attivo era rimasto riservista fino al luglio del 2020, quando ha lasciato definitivamente l'esercito con il grado di sergente. L'uomo aveva due matrimoni falliti alle spalle, uno nel 2012 e il secondo nel 2022. La Cnn rivela che nel tragitto fatto dal Texas e la Louisiana a bordo del furgone usato per l'attacco, Jabbar avrebbe registrato dei video in cui ha ammesso che in un primo momento aveva progettato di riunire la famiglia per uccidere tutti, ma poi aveva cambiato idea e piani, decidendo di unirsi all'Isis. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)