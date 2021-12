Emergenza Covid a Guglionesi: sospese lezioni in presenza fino al 5 dicembre

Il sindaco di Guglionesi d’intesa con il Dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Guglionesi, ha emanato l’ordinanza n. 35 del 30 novembre 2021: “La sospensione delle attività didattiche in presenza del micronido, della scuola dell’infanzia, primaria del plesso A di via Catania nonché del servizio di mensa scolastica fino a domenica 5 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni”.

Da mercoledì 1° dicembre sarà riaperto alle attività didattiche in presenza il “plesso scolastico B” (sito in via Catania) per gli alunni della Secondaria di primo grado, secondo il calendario scolastico.