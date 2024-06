Elezioni europee: alle 23 di ieri solo il 14,6% alle urne

Affluenza ancora bassa, ma rimane tutta la giornata odierna per andare a votare. Chiusi i seggi per il primo giorno delle elezioni europee 2024 in Italia, alle ore 23 di ieri l’affluenza è arrivata al 14,6%. Alle scorse europee, che si tennero nel 2019, l’affluenza definitiva – considerando anche gli elettori all’estero – arrivò al 54,5%.

Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23.

A livello di Regioni la partecipazione più alta è in Toscana, con il 18,8%, la più bassa in Sardegna; invece il dato per circoscrizioni dice che la più alta in assoluto finora è stata quella del Nord Ovest, con il 17% degli elettori, alle urne, L’affluenza più bassa invece si registra nelle Isole: Sicilia e Sardegna arrivano a malapena in doppia cifra, con il 10,5% (e la Sardegna in particolare, con il 10% esatto).