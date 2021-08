Due roghi a Guglionesi, in azione i Vigili del Fuoco

Un incendio ha lambito le case in zona Belvederea Guglionesi. L’incendio si sarebbe originato dal ciglio della strada attorno alle 13. Molti i mezzi di soccorso giunti sul posto.

Sempre a Guglionesi è stata una nottata di intenso lavoro per i vigili del Fuoco per un rogo che si era sviluppato nei pressi di via Dante Alighieri, nei campi a ridosso del centro abitato Le fiamme si sono estese per circa due ettari, anche a causa del forte vento.

In seguito ai roghi una donna è stata ricoverata in ospedale per ustioni.