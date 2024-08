Diss Gacha, ecco chi è il rapper tra i protagonisti del Campobasso Summer Festival

Slang unico, metrica asciutta e ben ritmata, look da nerd ma grande energia. Alla base del suo successo, che in questi anni sta macinando sempre più ascolti e visualizzazioni, c’è un talento innato nelle rime. Gabriele Pastero, in arte Diss Gacha, è un giovane rapper torinese nato nel 2001.

Sarà protagonista, insieme a Nayt, della seconda serata del Campobasso Summer Festival, mercoledì prossimo 28 agosto. Ha debuttato nel 2020 con il suo primo singolo ‘No Smoke’. Seguono una serie di pubblicazioni di successo e una crescente popolarità. Uno dei più grandi colpi lo mette a segno a metà 2023, con il singolo ‘Captato’, che diventa virale su TikTok e ottiene il disco d’oro. Il suo ultimo album ‘Cultura Italiana Parte 1’ è stato accolto con grande entusiasmo anche dalla critica. Il ‘Principe del Mississippi’, così è noto Diss Gacha tra gli estimatori della prima ora, lavora spesso a Los Angeles.

E infatti le influenze americane si fanno sentire nel disco. Oltre alla presenza di cori gospel c’è la collaborazione con Wiz Khalifa. Hanno collaborato anche Rosa Chemical, Izi e Vegas Jones. Un elemento che ha caratterizzato la sua carriera è la grande passione per il marchio Dolce & Gabbana. Che lui racconta così: “Io sono sempre stato legato a Dolce & Gabbana come brand. All’epoca avevamo anche fatto uscire Riviste Gabbana.

E mi ricordo che un modello che lavorava per loro un giorno mi ha detto che a Dolce & Gabbana ascoltavano proprio la mia canzone. Poi abbiamo fatto uscire aka Dolce&Gabbana e l’interesse da parte loro è cresciuto ancora. Finché non abbiamo fatto un colloquio in cui loro mi hanno sostanzialmente chiesto come mai io parlassi così tanto di D&G: io gli ho spiegato che come mood è tanto vicino a me, per quanto uno sia un brand di moda e io faccia musica. Tradizione, italianità vera. E loro si sono gasati”.



Il Campobasso Summer Festival si apre domani, martedì 27 agosto, nell’area eventi di Selva Piana con Carmen Consoli (biglietti in prevendita a 8 euro), prosegue mercoledì con Nayt e Diss Gacha (biglietti in prevendita a 23 euro) e si chiude giovedì con Clementino e Fasma (serata finale con ingresso gratuito).